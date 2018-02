Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

- Anne-Victoire Rousselet, psychologue et psychothérapeute - Maître Vincent Chauveau , notaire et créateur du Conseil du coin

Source de conflit pour près de 15% des Français (sentiment de favoritisme, exclusion...), l'héritage est pourvu d'une forte charge symbolique . Au-delà des idées reçues, l'argent ne cristallise pas à lui seul les problématiques et désaccords qui peuvent découler de cette étape douloureuse. La transmission exprime en effet les liens affectifs et la place de chacun au sein de la famille. Qu’est-ce qui se joue derrière le partage des biens d’un parent ? L’héritage peut-il être un fardeau ? Arrive-t-il que des fratries se déchirent pour des biens dérisoires ?

article

7792261937

Pourquoi l'héritage peut-il générer des tensions au sein d'une famille ?

Pourquoi l'héritage peut-il générer des tensions au sein d'une famille ?

Le testament de Johnny Hallyday fait polémique et oppose ses deux premiers enfants David et Laura, déshérités, à son épouse Laeticia. Lors d'un héritage, les enjeux ne sont pas uniquement financiers. Le point dans On est fait pour s'entendre.

http://www.rtl.fr/actu/conso/pourquoi-l-heritage-peut-il-generer-des-tensions-au-sein-d-une-famille-7792261937

http://media.rtl.fr/cache/zZxnW16MqJWT8FjM367hRw/330v220-2/online/image/2018/0215/7792278090_recevoir-un-heritage-ne-va-pas-toujours-de-soi.jpg