Ah ça me file le blues. Mais le blues, ça veut dire que je l'aime Johnny, et que je l'aimerai toujours, mais qu'il y a quelque chose de vulgaire et qui fait mal à en crever. Quelque chose qui a été parfaitement exprimé sur l'antenne de RTL par Laurent Gerra la semaine dernière.



L'humoriste, qui a toujours si bien donné le grain de voix et d'âme de Johnny, a réussi à nous faire rire avec le sordide dans lequel on patauge désormais, et auquel on ne peut pas échapper.

Car on est partie prenante malgré nous de ce feuilleton âpre et mesquin, où se mêlent argent, amour, gloire et laideur. Une sale histoire qui nous interpelle au plus profond de notre culture, de ce que nos traditions exigent. Disons le tout net : c'est comme si nous les Français nous étions aussi déshérités !

"Nous sommes tous de sa famille" : c'est le président de la République qui l'a dit avec des mots si justes sur le parvis de l'église de la Madeleine, où nous pleurions comme tel. "On avait le sentiment, a ajouté Emmanuel Macron, d'avoir perdu un membre de notre famille, un ami, un frère. Johnny était à nous, il était à la France".



Et c’est comme si on nous l'avait arraché. D'abord en l'enterrant à Saint-Barth, si loin de notre Hexagone. Puis en excipant d'un droit californien pour déshériter les deux aînés, Laura Smet et David Hallyday. La chair de la chair de Johnny, le sang de son sang.