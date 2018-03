Johnny Hallyday prévoyait de léguer de l'argent à Laura et David en 2011

Jade, Joy et Laeticia Hallyday avec Laura smet et David Hallyday lors des obsèques de Johnny

publié le 12/03/2018 à 09:03

Johnny Hallyday prévoyait de léguer des sommes d'argent à ses enfants Laura Smet et David Hallyday dans un précédent testament. C'est ce que révèle TF1 dimanche 11 mars, qui a eu accès à un testament de 2011, rédigé devant notaire en Suisse.



"Jean-Philippe Smet dispose qu’en cas de décès les compensations des parts réservataires de ses enfants seront exclusivement d'ordre monétaire", prévoyait le testament du chanteur. Il envisageait donc à l'époque de léguer de l'argent à Laura et David en cas de décès.

Mais dans un nouveau testament signé en 2014, et dont RTL avait révélé le contenu, Johnny Hallyday expliquait finalement déshériter ses enfants, estimant les avoir mis à l'abris de son vivant à travers des aides financières.

En privé, les débuts de la bataille de l'héritage

Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday se déchirent pour l'héritage de Johnny Hallyday depuis plusieurs semaines. La bataille commence en privé le 31 janvier dernier quand Laura envoie une lettre à Laeticia pour régler la succession, révèle également TF1.



La réponse ne tarde pas : le lendemain, leurs notaires se mettent en relation, et Laura apprend que son père l'a déshéritée, ainsi que son frère David. Ils demandent alors à écouter l'album enregistré par Johnny avant sa mort dans les 48 heures pour avoir un droit de regard.



"Je n'entends pas accéder à cette injonction qui n'est pas fondée", leur répond Laeticia dans une lettre. "L'intégralité des droits d'auteur et d'artiste-interprète de mon époux m'a été dévolue au terme de ses dernières volontés." La bataille pour l'héritage du chanteur se joue maintenant devant la justice.