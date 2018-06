publié le 21/06/2018 à 08:30

Il n'y en a pas que pour Meghan Markle et le prince Harry : les amoureux de la série de tous les records, Game of Thrones, vont aussi avoir droit à leur mariage de stars.



Les deux acteurs qui incarnent Ygritte et Jon Snow, Rose Leslie et Kit Harington vont s'unir ce samedi 23 juin. Six ans après leur première rencontre dans la série d'heroic-fantasy imaginée par l'écrivain George R. R. Martin, le couple star va se marier en Écosse, dans la petite commune Huntly, dans le comté d'Aberdeenshire. Un événement très romantique pour le couple mais aussi pour les fans puisque Jon et Ygritte ont offert à la série le couple le plus amoureux et emballant de cette très sombre et sanglante saga.



Pourquoi avoir choisi la lointaine Écosse pour cette cérémonie ? D'après BBC News, le père de la future mariée, Sebastian Leslie, chef du clan écossais Leslie et figure politique locale dans la région, y possède un château : le Lickleyhead Castle (dans lequel vous pouvez dormir puisque la demeure est inscrite sur airbnb contre 685€ par nuitée). Une propriété idéale et familiale puisque l'actrice y a passé ses jeunes années, pour y célébrer ce mariage à l'abri des regards indiscrets.

Le château de Lickleyhead à Insch en Écosse
La salle à manger du château des Leslie
L'une des nombreuses chambres que les touristes peuvent louer

Le mariage aura pour thème Game of Thrones. Les jeunes trentenaires ont poussé le détail jusqu'au bout. Selon le Dailymail, les timbres estampillés sur les enveloppes seraient à l'effigie de Jon Snow. Un joli clin d’œil à la série qui a vu naître leur histoire d'amour. Ils seront aussi mariés par un moine, Chad Boulton, dans un château. Une union très médiévale sur le papier.



Mais la future mariée ne poussera pas le clin d’œil plus loin. Il est hors de question de se marier en costumes et d'aller plus loin dans le thème. "Il n'y a aucune chance que je puisse la convaincre de faire une chose pareille", avait plaisanté Kit Harington. Évoquer le lieu de leur rencontre, oui. Avoir des dragons mécaniques dans la salle de bal, certainement pas.



Le mariage va stopper la production de la série. Pour que les fiancés préparent le tout (Jon Snow est toujours vivant et sera la pierre angulaire de l'ultime saison) et que les équipes de la série puissent se rendre au mariage, Kit Harington a demandé aux producteurs de faire une petite pause pour que tout le monde puisse profiter de la fête. "Tu es un peu responsable de ce mariage", aurait lancé au producteur pour le convaincre (sans trop de difficultés)



Le couple pourra, après cette cérémonie et une lune de miel bien méritée, profiter de leur sublime et très charmante propriété dans le Suffolk (au nord-est de l'Angleterre). Kit Harington l'a acheté il y a plusieurs mois pour 1,75 millions de livres sterling (2 millions d'euros). Ils pourront profiter de la tranquillité de la campagne anglaise en attendant le tremblement de terre que sera la diffusion de la dernière saison de Game of Thrones en 2019.

Voici la proprité que Kit Harington a acheté dans le Suffolk (au nord-est de Londres)
Il partagera cette belle propriété avec son épouse Rose Leslie
Une maison à l'ambiance champêtre avec poutres apparentes
La maison est dans une zone très calme du Suffolk
L'une des charmantes chambres de la maison
Un salon très lumineux pour une propriété estimée à 1,75 millions de livres