publié le 23/01/2018 à 20:18

À l'écran elles se détestent. Du moins pendant sept saisons. Mais dans la vie, les soeurs Stark sont très proches. Sophie Turner, interprète de Sansa Stark dans la série Game of Thrones, a annoncé ses fiançailles avec le chanteur américain Joe Jonas. Et la jeune femme voit plus loin, puisqu'elle d'ores et déjà demandé à Maisie Williams, sa "sœur" fictive d'être demoiselle d'honneur à son mariage.



L'interprète d'Arya Stark dans le phénomène de société heroic fantasy, avait d'ailleurs posté un message à destination de Sophie Turner en octobre 2014. "Félicitations à ma belle petite amie pour ses fiançailles. Ce n'est que l'un des nombreux jalons de notre vie que nous partagerons. Je vous aime tous les deux."

Maisie Williams aura encore le temps de réviser le rôle et la posture d'une demoiselle d'honneur puisque l'union n'est pas prévue pour tout de suite. Sophie Turner a annoncé attendre la fin du tournage de la saison 8 de GoT. "Nous attendons jusqu'à ce que cette saison soit finie, mais je pense qu'elle a déjà laissé son petit cœur errer et imaginer le mariage", a glissé la future demoiselle d'honneur.