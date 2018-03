Alix Poisson et François-Xavier Demaison dans A La Bonne Heure

publié le 26/09/2017 à 12:30

"Il n'y a pas d'âge pour faire sa crise", voilà qui résume parfaitement l'esprit de Quadras ! La nouvelle série de M6 met notamment en scène Alix Poisson (Parents mode d'emploi sur France 2) et François-Xavier Demaison (Coluche, l'histoire d'un mec). D'ailleurs, le comédien et humoriste en est également le producteur. Cette "dramédie", qui se compose de 8 épisodes de 52 minutes, est diffusée tous les mardis à 20H50.

"Quadras", la nouvelle série de M6 avec Alix Poisson et François-Xavier Demaison

L'histoire : Alex (François-Xavier Demaison) et Agnès (Alix Poisson) se remarient en secondes noces. La fête bat son plein lorsque le dîner débute. À la table des mariés : huit couverts, huit vies, huit crises… Tout au long de la soirée, de nombreuses révélations vont éclater, à commencer par celle que va faire la mariée au détour de son discours... et à cause de laquelle le mariage va tourner à la catastrophe. Pour Alex et Agnès, ce ne sera sans doute pas le plus beau jour de leur vie... mais certainement le plus inoubliable.



Découvrez la bande-annonce de "Quadras" ici :

> Quadras Bande Annonce M6 (VF)

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 29 septembre à Saint-Pierre d'Oléron

- 10 Octobre à Montigny-le-Bretonneux

- 08 Décembre À Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.



L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande