EN IMAGES - Les candidates de Miss Univers posent sans maquillage

Juste avant le 65e concours de Miss Univers qui se déroule ce dimanche 29 janvier aux Philippines, 14 candidates ont accepté de poser sans maquillage, dont la française Iris Mittenaere.



par Valentine De Brye publié le 29/01/2017 à 17:08

Les plus belles femmes du monde présentées sans maquillage. Les candidates au concours de Miss Univers qui se déroule ce dimanche 29 janvier au Mall of Asia Arena, à Pasay, aux Philippines se sont prêtées au jeu des photos au naturel.



Cette année 14 des 86 jeunes femmes installées au Conrad Hotel ont participé à un shooting 100% "no make up". Chaque cliché se concentre sur le visage des Miss. En 2015, toutes les candidates s'étaient affichées sans maquillage sur les réseaux sociaux.



Le concours de Miss Univers autorise tous les artifices possibles : maquillage, faux cils et même chirurgie plastique, contrairement à celui de Miss France. Iris Mittenaere, Miss France 2016 et l'une des grandes favorites du concours est la seule à afficher un grand sourire pour cette série de photos.



Qui de ces 86 candidates décrochera la 65e couronne de Miss Univers et succédera ainsi à Pia Alonzo Wurtzbach ? Réponse dans quelques heures.