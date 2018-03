publié le 29/09/2016 à 08:00

La fashion week de Paris a à peine commencé, mais le Canada assiste déjà à un joli défilé d'élégance depuis plusieurs jours. Une des personnalités les plus influentes en matière vestimentaire se pavane de l'autre côté de l'Atlantique depuis le 24 septembre affichant une garde robe toujours plus soignée. Kate Middleton et sa petite famille sont allés faire un petit tour au pays de Justin Trudeau.



Chaque sortie est une nouvelle occasion pour la duchesse de Cambridge d'affirmer encore et encore son goût distingué pour les vêtements d'une gracieuse simplicité. Après une tenue aux couleurs du drapeau canadien, puis une robe de cocktail rouge ravissante ornée d'une broche scintillante, le 27 septembre, la mère de George et Charlotte a tranché avec un vert sapin. Une tenue adéquate pour la visite qui attendait le couple princier : les gardes-forestiers canadiens, entre autre.