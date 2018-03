publié le 27/09/2016 à 10:10

À chaque déplacement, c'est une nouvelle preuve de raffinement. La duchesse de Cambridge est toujours tirée à quatre épingles lorsqu'elle est en déplacement officiel. Pour son voyage au Canada, Kate Middleton a, une fois de plus, misé sur son élégance naturelle.



Dimanche 25 septembre, alors que le couple princier est allé visiter un centre d'aide aux réfugiés à Vancouver, en Colombie Britannique, la mère de George et Charlotte a arboré une robe des plus ravissantes. Blanche aux motifs rouges, avec chaussures et sac assortis à la tenue, sa robe rappelaient largement les couleurs du drapeau canadien, comme un hommage au pays hôte qui accueille le couple pour la deuxième fois depuis leur mariage.

Les enfants, prince George et princesse Charlotte, sont aussi du voyage, mais ils ne participent à tous les déplacement, pour des raisons évidentes. Toute la famille revient le 1er octobre en Grande Bretagne. Le temps pour Kate de dévoiler encore quelques tenues sophistiquée.