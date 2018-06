publié le 24/06/2018 à 21:05

C'est une émission de rencontre, "on veut mettre en valeur les gens", explique Jérome Pitorin, c'est ce qui anime l'équipe d'Échappées Belles. Du petit berger en haut d'une montagne d'Ariège à une star du milieu artistique, "le spectateur a l'impression d'aller au-devant de ces gens-là".



Si les animateurs estiment être des privilégiés, produire 90 minutes d'émission tous les samedis depuis douze ans "c'est un barnum énorme", raconte Raphaël De Casabianca. "On a à peu près une dizaine de tournage par an, c'est beaucoup de fatigue, ça peut être pesant", poursuit l'animateur. "Sans oublier la météo, complète Jérôme Pitorin, on est là pour faire rêver les gens, c'est compliqué avec 90 minutes de pluies et d'orages."

Comme toute personne qui voyage, les deux animateurs ont souvent la frustration du départ. "On aimerait rester un peu plus longtemps avec les gens que l'on rencontre", avoue Raphaël De Casabianca. Les rencontres sont souvent courtes mais toujours intenses.

Mais après tant de voyages, reste t-il des pays qui font rêver les animateurs d'Échappées Belles ? "Il y en a plein", assurent Jérôme Pitorin et son compère. "Je rêve d'aller au Boutan, ils ont une politique compliqué qui fait qu'on doit payer 300 dollars par jour pour pouvoir y aller", se désole Raphaël De Casabianca. "Depuis que je suis arrivé sur Échappées Belles, il y a plein de pays que je voulais faire depuis que je suis enfant mais qui ont été confié par la production à quelqu'un d'autre. Comme l'Islande, qui a été attribuée à Raphaël dès sa première année", s'amuse Jérôme Pitorin.



L'actu média de la semaine

Le conseil d'État a validé deux sanctions prises par le CSA contre Cyril Hanouna, l'une pour un geste jugé sexiste, l'autre pour un canular homophobe. Le conseil a en revanche annulé la sanction d'une semaine sans pub infligé à C8 suite au canular à l'encontre de Matthieu Delormeau.





Aux États-Unis, Disney a surenchérit pour racheter la Fox pour 71 milliards de dollards plus 13 milliards de reprise de dette, c'est 20 milliards de plus que son rival Comecast.



Les célébrités participantes la prochaine saison du Meilleur Patissier sur m6 ont été révélés. Seront présent derrières les fourneaux Djibril Cissé, Laure Manaudou, Alexandra Rosenfeld mais aussi, Gilbert Montagné.