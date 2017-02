Dopage et Lucie Aubrac dans la Curiosité

publié le 25/02/2017 à 12:00

Les affaires de dopage font régulièrement irruption dans l’actualité, on l’a encore vu avec la justice américaine qui réclame 100 millions de dollars à Lance Armstrong…Mais ce n’est que la partie émergée d’un iceberg géant.

Pourquoi les sportifs se dopent ? Dans quel état sont-ils à la fin de leur carrière ? quels sont les enjeux financiers du dopage ? les spectateurs sont-ils un peu coupables ? C’est ce que nous explique le journaliste et réalisateur Xavier Deleu.

Xavier Deleu est l'auteur de deux documentaires consacrés au dopage : Sport : le revers de la médaille et Plus vite, plus haut, plus dopés.

> Dr Claire Carrier : dopage et sport de haut niveau, la rançon du spectacle ?

On vous raconte le destin d’une femme exceptionnelle, Lucie Aubrac, résistante de la première heure, elle est entrée dans la légende en arrachant son mari aux griffes de la Gestapo.

Lucie Aubrac a disparu il y a 10 ans, vous allez découvrir d’où elle vient et comment elle s’est battue toute sa vie pour la liberté de tous en compagnie de la journaliste Florence Monteil du magazine Notre Temps.

Notre Temps mars 2017