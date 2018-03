La robe en organza noire et blanche brodée de fleurs d'Audrey Hepburn dans "Sabrina" (1954) de Billy Wilder. Le film a obtenu l'Oscar du Meilleur costume. Crédits : Photo by Moviestore Collection / Rex Features (1604533a) Sabrina Fair, Audrey Hepburn Film and Television | Date :

Hubert de Givenchy a réalisé les tenues d'Audrey Hepburn dans "Drôle de frimousse" (1957).

L'actrice est sublime dans une robe bustier rouge signée Givenchy (Drôle de frimousse, 1957).

Elle apparaît aussi en robe de mariée immaculée dans "Drôle de frimousse" (1957)

Dans la scène de l'opéra d'Ariane (1957), l'actrice porte une robe de bal bustier créée par le célèbre couturier français.

La célèbre robe fourreau noire d'Audrey Hepburn dans "Diamants sur Canapé" (1961) est également signée Hubert de Givenchy.

L'actrice porte une tenue de cocktail rose assortie d'un diadème dans "Diamants sur Canapé", de Blake Edwards (1961).

Le grand couturier habille également la comédienne pour le thriller "Charade" (1963).

Le couturier signe cette robe en dentelle de Chantilly noire. Audrey Hepburn la porte dans "Comment voler un million" (1966)