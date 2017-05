Daphné Bürki nie quitter "La Nouvelle Édition" et s'énerve sur Twitter

publié le 18/05/2017 à 15:48

Le mercato télévisé est lancé, et avec lui de nombreuses rumeurs suivent. Après l'annonce fracassante du départ de David Pujadas du 20 heures de France 2, c’est Daphné Bürki qui est visée. D'après Le Parisien, la présentatrice de La Nouvelle Édition depuis deux saisons aurait confirmé son départ de l'émission de mi-journée de Canal + pour être remplacée dès septembre prochain, par William Leymergie.



Ce qu'elle dément en bloc jeudi 18 mai. Sur Twitter, Daphné Bürki a vite réagi à cette annonce, la qualifiant de "bêtise" assurant qu'elle n'a "pas encore parlé" et soulignant que l'auteur de l'article est un ancien journaliste de La Nouvelle Édition avec le hashtag #Amertume, comme un pointe d'ironie. De son côté, le site du journal n'a pas retiré l'article et ne l'a pas mis hors ligne.

William Leymergie sur C8 ?

D'après Le Parisien, la présentatrice l'aurait annoncé à ses équipes "sous le choc" en expliquant que William Leymergie est "un ami de Bolloré" et qu'il "se sentait menacé sur France 2". "Je ne sais pas si j’ai envie de rire ou de pleurer, aurait-elle poursuivi, émue selon le quotidien régional. Ça ne va pas être évidement de tenir jusqu’à la fin de la saison".





William Leymergie devrait quitter ainsi plus de trente années à présenter Télématin sur France 2. Selon Puremédias, c’est une décision qu'il a prise et ce n'est pas la chaîne qui l'a mis dehors. Mais France 2 aurait réagi : "On adore William Leymergie, on tient à lui. Pour nous, il reste", tandis que Canal + a fait état de discussions "très avancées" sans que rien ne soit encore signé.

Le média mise également sur un remplaçant possible pour présenter l'émission matinale : Bruce Toussaint. Un choix qui permettrait à la chaîne publique de "rajeunir son public et redresser la barre des audiences de cette tranche", analyse le site.