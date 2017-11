publié le 02/11/2017 à 23:38

Encore une fois, on en a eu plein les yeux. Danse avec les stars a proposé une soirée exceptionnellement le jeudi soir de 2 novembre, et avec des juges transformés en coachs pour l'occasion. En effet, chacun d'entre eux avait deux couples à coacher mais avec lesquels il fallait aussi danser.



Et la soirée a démarré sur les chapeaux de roue, avec un Lenni-Kim lancé dans un jive effréné, accompagné de Marie Denigot mais aussi de son professeur de danse d'un soir, Jean-Marc Généreux. Du rythme, de la pêche, de l'enthousiasme sur Tutti Frutti de Little Richards et surtout, le premier 10 de la saison.

Emporté par la composition artistique, Nicolas Archambault a attribué la note maximale à son jeune compatriote. La note de 54 sur 60 sera la meilleure de la soirée pour un Lenni-Kim chaque semaine plus impressionnant, et avec une marge de progression.

Tatiana Silva et Joy Esther sur les talons d'Agustin Galiana

La soirée allait être marquée ensuite par un favori chahuté, Agustin Galiana, habitué aux notes élevées mais auteur d'un modeste 48 à la suite de sa rumba avec Candice Pascal et Fauve Hautot. Une note qui reste supérieure à celle des autres adversaires néanmoins. Il est talonné par la belle prestation de Joy Esther.



Anthony Colette et Nicolas Archambault ont dansé un foxtrot avec la comédienne. De la grâce, une belle prestation scénique, elle a encore une fois montré une belle aptitude. "Il y a une danseuse en toi", lui a assuré Chris Marques. Avec 45 points, elle signe un superbe prime. Elle devance d'un point Tatiana Silva.



Là encore, le physique longiligne de la miss météo de TF1 semble très adapté à la danse, et ses mouvements séduisent artistiquement. La rumba sur un air de The Weekend (I Feel It Coming) a fait son effet, bien que Chris Marques ait trouvé des lacunes techniques au trio Silva-Archambault-Licata.

Élodie Gossuin et Sinclair en progrès

Passons à Sinclair, et à son tango avec Fauve Hautot et Denitsa Ikonomova. Si sa prestation était sans doute sa meilleure jusqu'à présent, elle a vu Chris Marques plomber la note finale après deux 5 et un faible 39 en fin de compte. Une note à peine au-dessus de celle de Camille Lacourt.



Toujours gêné par sa taille et sa coordination, il a dansé un jive avec Chris Marques et Hajiba Fahmy. Si l'artistique a été à la hauteur (7, 8 et 9), la technique a péché (4, 4, 5). Mais chouchou du public, son nom a été très discuté sur Twitter, il a fini par être sauvé lui aussi. Et c'est donc une candidate qui quitte l'aventure.



Ce ne sera pas Élodie Gossuin, plus détendue cette semaine, sans doute grâce au coaching toujours "feel good" de Jean-Marc Généreux. La valse de l'ex-Miss France avec son entraîneur et Christian Millette a recueilli un 40. Elle a convaincu le public de la garder et c'est donc Arielle Dombasle qui part.



"J'étais très désemparée à cause de la musique !", a-t-elle justifié deux fois dans la soirée, expliquant qu'elle n'était pas à l'aise au moment de danser une rumba sur Ma révérence de Véronique Sanson. Une danse exécutée avec Chris Marques et Maxime Dereymez. Pourtant avec 41 points, la prestation était honorable.