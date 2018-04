publié le 23/04/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête exceptionnelle, qui réalise son 4ième film, qu’on retrouve dès mercredi dans « Amoureux de ma femme ».

… Daniel Auteuil



Une Grosse Tête qu’on va surnommer pour l’occasion « La Reine Mergault ».

…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête plus habituée aux courses à Carrefour qu’aux courses à Auteuil.

… Michèle Bernier

Une Grosse Tête qui à chaque question rend hommage au film « Les Sous-doués ».

… JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui aurait rêvé de donner la réplique à Daniel Auteuil dans « Dialogue avec mon jardinier ».

… Elie Semoun



Une Grosse Tête qui a formé un duo inoubliable avec Daniel Auteuil dans « Pour 100 briques t’as plus rien ».

… Gérard Jugnot

Jeanfi Janssens, Isabelle Mergault et Daniel Auteuil dans Les Grosses Têtes Crédit : RTL

