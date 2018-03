Comment continuer à regarder TF1 en direct malgré certains blocages ?

publié le 06/03/2018 à 18:38

Après l'interruption du signal sur les box du groupe Canal et les menaces de coupures pour les abonnés Free et Orange, vous vous demandez peut-être comment regarder la première chaîne ? Si les premières conséquences pour la Une commencent à se faire sentir sur les courbes d'audience, il est toujours assez aisé de retrouver cette chaîne de la TNT gratuite.



Si vous disposez toujours d'une antenne râteau et donc d'une prise murale circulaire n'hésitez pas à la rebrancher à votre téléviseur et vous devriez retrouver le signal, à l'ancienne. Faites cependant bien attention à configurer la bonne sortie sur votre téléviseur (en général "TV" plutôt que les sorties "HDMI" ou "EXT" à auxquelles sont connectées vos box en général).

Si votre téléviseur a plus de 10 ans, la même solution est envisageable mais il faudra vous assurer d'avoir un décodeur TNT HD (qui coûte quelques 30 euros dans le commerce) pour pouvoir lire le signal numérique. Si votre logement ne dispose pas d'antenne extérieure et donc de prise vous pouvez trouvez des antennes intérieures pour quelques dizaines d'euros dans le commerce.

La solution 100% en ligne grâce aux services de MyTF1, le site du groupe TF1, peut vous permettre de retrouver les chaînes de la Une : TF1, TMC, TF1 Séries Films, TFX et LCI. Même solution avec l'application de TF1 (gratuite) disponible sur smartphones et tablettes Android et iOS. Des objets connectés comme Chromecast ou Apple TV peuvent aussi permettre à votre téléviseur d'accéder à toute une galerie de service et de retrouver TF1.