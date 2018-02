Clovis Cornillac dans A La Bonne Heure

publié le 09/02/2018 à 12:50

Clovis Cornillac vient nous présenter son deuxième film en tant que réalisateur, Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre, qui sort dans les salles mercredi prochain, le 14 février.



Clovis joue également dans le film : il interprète l'inquiétant « Joseph », l'ancien maître de Belle qui ressurgit du passé…



L'intrigue se déroule deux ans après le précédent épisode. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.

Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits…



Au casting, on retrouve également : Félix Bossuet (Sébastien), Tchéky Karyo (César), Anne Benoit (Madeleine), Thierry Neuvic (Pierre), Margaux Châtelier (Angelina)…

images (1)

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.