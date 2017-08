Clovis Cornillac et Philippe Besson sont dans "Laissez-vous tenter" de l'été

publié le 03/08/2017 à 10:45

Musique

L'album en Or de Ben l'Oncle Soul est son tout premier disque, qui va marquer les esprits. Benjamin Duterde, de son vrai nom, publie l'album Ben l'Oncle Soul le 17 mai 2010 et il en vendra plus de 500.000 exemplaires. Le jeune homme devait devenir professeur d'arts plastiques mais sa passion pour la soul l'a rattrapé.



Le chanteur et ses musiciens ont enregistré cet album en Belgique : "Il y a toute une recherche, il y a un côté désincarné, on essaie d'appliquer des espèces de recettes qu'on a eu des difficultés à trouver" explique Ben L'Oncle Soul. "Soulman est né dans une chambre de 13 mètres carrés, j'avais envie de faire une présentation et de parler de toutes ces figures qui ont bercé mon adolescence".

Ben l'Oncle Soul a publié à l'automne dernier un disque de reprises de Sinatra et qu'il défend cet été sur scène. Il chantera samedi 5 août au festival Crest Jazz Vocal dans la Drôme, le 8 août au festival Les Grimaldines à Grimaud, dans le Var, avant de terminer sa tournée à la Salle Pleyel à Paris le 9 février 2018.

Ben L'Oncle Soul dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA Presse pour RTL

Littérature

On connait depuis longtemps les livres de Philippe Besson, lauréat du Grand Prix RTL-Lire en 2003 pour le superbe L'Arrière-saison et on apprécie son talent d'explorer les émois du cœur et des corps. Avec son dernier ouvrage, il nous surprend, nous sidère, nous bouleverse car, pour la première fois, il signe un récit entièrement autobiographique, celui de son premier amour au lycée, un amour homosexuel en l’occurrence.



Philippe Besson ne fait pas mystère de sa sexualité et ça n'a vraiment pas d'importance. Au trouble créé par l'autre, à l'éveil amoureux, aux premiers pas vers l'être aimé, aux premiers gestes partagés, Besson sait donner, au-delà des identités sexuelles, une dimension universelle. Ce qui l'est moins, c'est la clandestinité dans laquelle s'enferment les jeunes amants et qui causera l'échec de leur relation.



"Arrête avec tes mensonges" de Philippe Besson (Julliard)

Mais 23 ans plus tard, ce premier amour inachevé rattrape l'écrivain dans des circonstances dignes de la plus folle des fictions. "Dans un hall d'Hôtel à Bordeaux, je vois un jeune homme de dos et je le reconnais, mais plus de 20 ans plus tard ça ne peut pas être lui, explique l'écrivain. La silhouette est si précise que cela m'écrase comme une évidence. Lorsqu'il se retourne, je me dis que ce visage ne peut pas être le sien. C'est dans ces moments-là que le réel rattrape la fiction."



Et Philippe Besson en donne une démonstration admirable dans Arrête avec tes mensonges publié chez Julliard.



Cinéma

Clovis Cornillac tourne actuellement son premier film dans les Alpes pour Belle et Sébastien 3, suite des aventures du petit garçon et de son gros chien blanc. Un film qui se rapproche de son univers de prédilection : "J'ai une grande référence, qui revient tout le temps, c'est le cinéma de divertissement, qui est pour moi remarquable, et Philippe de Broca a fait quelque chose de cet ordre là", comme Le Magnifique en 1973 avec Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset.

Clovis Cornillac, invité de RTL, le 9 février 2015 Crédit : Paul Guyonnet / RTL.fr