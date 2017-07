Claude Rich, un "père de théâtre" pour Pierre Arditi

publié le 21/07/2017 à 19:27

Il parle de son ami comme d'un "père de théâtre". Pierre Arditi avait une quinzaine d'années lorsque Claude Rich, disparu ce vendredi 21 juillet à l'âge de 88 ans, lui a donné envie de monter sur les planches. "Il jouait Victor ou Les Enfants au pouvoir de Roger Vitrac au théâtre de l'Ambigu à Paris (...) et il était extraordinaire. Il avait frappé mon imaginaire sans le savoir, de manière occulte, raconte l'acteur au micro de RTL Soir. Avant que nous nous croisions dans la vie, il est devenu une sorte de père de théâtre pour moi. Le premier", raconte cet ami de longue date de Claude Rich.



Si les deux hommes partageaient l'amour du théâtre, c'est au cinéma qu'ils ont eu l'occasion - une seule fois, pour Le Mystère de la chambre jaune de Bruno Podalydès - de travailler ensemble. "On se fréquentait pas mal (...) il venait me voir jouer et moi, évidemment, je ne ratais jamais ses retours sur scène au théâtre. J'ai pratiquement vu tout ce qu'il a joué", raconte Pierre Arditi.

L'acteur présente son ami disparu comme "un personnage de roman". Pour lui, l'acteur, qui a joué dans pas moins de 78 films et obtenu deux César au cours de sa carrière, trouvera chez quelques travailleurs une digne succession, bien qu'il ne le considère comme "tout à fait unique". "Il a comme héritiers tous les acteurs, qu'ils soient de théâtre ou de cinéma, qui considèrent que quand ils rentrent en scène ou qu'ils commencent à jouer devant une caméra, ils jouent leur peau, leur vie, et qu'il n'y a que cela qui compte. Tous les gens qui pensent comme ça et qui vivent leur métier comme ça sont les héritiers de Claude."