Chocolat et alchimistes dans La Curiosité

publié le 27/10/2017 à 13:00

Première partie : La magie du chocolat

Depuis quand mange-t-on du chocolat ? Quand a-t-il été inventé et par qui ? Qui a rendu le chocolat mangeable ? Qu’est ce qu’un bon chocolat, comment le choisir et comment est-il fabriqué ?

Le chocolat nous est raconté par Stéphane Bonnat, maître chocolatier à Voiron, en Isère.

Deuxième partie : Les secrets des alchimistes

Grimoires, recherche de la vie éternelle,pierre philosophale...Les alchimistes nous font sourire aujourd'hui, mais saviez-vous qu'ils ont fait avancer la science ? Et si on transformait le plomb en or ?

C'est ce que nous propose Nicolas François, journaliste au magazine Ça m'intéresse Histoire.

ça m'intéresse Histoire novembre-décembre 2017