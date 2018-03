"Cash Investigation" visée par une plainte pour "violation de domicile"

publié le 11/03/2018 à 14:50

C'est un grief inattendu. Une plainte contre X pour violation de domicile privé a été déposée le 26 février contre l'émission de France 2 Cash Investigation. Comme le révèle le Journal du dimanche dans son édition du 11 mars, elle a été faite par le Syndicat départemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (Siaap).



L'établissement public est mis en cause dans la prochaine enquête de l'émission baptisée L'eau, scandale dans nos tuyaux et diffusée mardi 13 mars. Comme l'explique la plainte, ce n'est pas le contenu du reportage qui est mis en cause, mais la manière dont il a été tourné. Cette dernière dénonce une "impressionnante irruption en force d'une équipe d'une dizaine de personnes, caméras ouvertes" et incluant Élise Lucet. Comme l'explique le Journal du dimanche, le 14 février au matin, des journalistes de l'émission, accompagnés de techniciens, ont pénétré dans le hall des locaux à Paris. Le conseil d'administration prévu ce jour-là a été annulé.

Ne pouvant pas rencontrer de dirigeant, les journalistes remettent un papier au personnel présent. Ce "questionnaire quasi policier" est dénoncé dans la plainte, qui évoque "de singulières méthodes journalistiques de recueil d'information". Interrogé par l'hebdomadaire, un responsable de la boîte de production Premières Lignes, qui produit les reportages, s'est dit étonné "d'une plainte contre un sujet qui n'est pas encore diffusé" et y voit "un cran de plus dans une forme d'intimidation". "Il n'y a eu ni échauffourée, ni voie de fait", précise-t-il.