publié le 09/03/2018 à 16:59

C'est un mea culpa en bonne et due forme. La production de l'émission de karaoké N'oubliez pas les paroles, présentée par Nagui sur France 2, a reconnu avoir injustement éliminé Aline Impieri, une des meilleures championnes du jeu, lors du numéro diffusé le 6 mars. Cette dernière a été éliminée, après trente victoire, sur l'épreuve de la même chanson. Elle affrontait sa concurrente sur le titre Manhattan Kaboul, interprété par Axelle Red et Renaud.



Dans cette épreuve, les candidats doivent chanter le plus longtemps possible, sans que les paroles ne soient affichées. La championne a chanté "Ils t'imposaient l'Islam des tyrans" alors qu'elle aurait dû dire "Ils t'imposaient l'Islam les tyrans". Une erreur sanctionnée par la production et qui a fait perdre à Aline Impieri son statut de championne, à cinq points près. Mais les téléspectateurs se sont mobilisés sur les réseaux sociaux et ont signalé à la production que les paroles chantées par la championne correspondaient bien à celles du livret du single.

Air Production s'est excusée sur Twitter mercredi 7 mars, expliquant que "sur les milliers de chansons avec lesquelles nous jouons depuis dix ans, nous nous sommes toujours basés sur les textes que nous fournissent les éditeurs (...) Après vérification, il semble que dans ce cas très précis, l'enregistrement original et le livret de l'album diffèrent du texte de l'éditeur, et qu'il y ait une coquille dans ce dernier".

Suite à l’élimination d’Aline hier soir, vous êtes nombreux à nous avoir fait part de vos doutes sur les paroles de « Manhattan-Kaboul ». #NOPLP pic.twitter.com/QoEHs8feiJ — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) 7 mars 2018

Aline Impieri a donc été invitée à revenir dans l'émission, mais elle a perdu son statut de maestro. Elle devra donc affronter un(e) candidat(e) pour espérer retrouver sa place de championne et continuer sa très belle lancée, interrompue par une sombre histoire de consonnes.