publié le 28/08/2017 à 21:41

C'est une première pour Anne-Elisabeth Lemoine. Lundi 28 août, l'animatrice a définitivement pris les rênes du talk-show de France 5 C à vous, remplaçant Anne-Sophie Lapix partie présenter le 20 Heures sur France 2. L'ancienne chroniqueuse a donc repris les commandes de l'émission, qui se dote pour l'occasion d'une formule modifiée et d'un nouveau générique.



Si Patrick Cohen rempile pour cette neuvième saison aux côtés de Pierre Lescure et Maxime Switek, de nouveaux chroniqueurs vont s'illustrer au cours de cette nouvelle édition, comme la journaliste d'Europe 1 Marion Ruggieri qui a fait sa première ce lundi 28 août. Le responsable des Décodeurs du Monde Samuel Laurent interviendra lui pour décrire l'actualité et Anne-Laure Bonnet, journaliste de beIN Sport, assurera la touche sport du talk-show.

Cette rentrée était donc particulière : et qui dit émission particulière dit invitée exceptionnelle. La présentatrice a accueilli la comédienne et productrice Julie Gayet sur le plateau. Elle est revenue sur son travail de mise en scène sur l'opéra en plein air Les Noces de Figaro, son retour sur les planches théâtrales dans Rabbit Hole et sur sa discrétion médiatique liée à sa relation avec François Hollande.



Si la touche humour assurée par Matthieu Noel n'était pas présente, d'autres pastilles qui ont fait le succès de l'émission reste au programme, comme le Premier roman ou le live musical, assuré ce lundi 28 août par George Ezra. Les internautes ont eux salué les débuts de Anne-Elizabeth Lemoine à la présentation, visiblement convaincus par cette première.

À sa place tout simplement. Sans surprise @BabethLemoine a parfaitement assuré. #CaVous — Vincent Labille (@LabVince) 28 août 2017

J'ai l'impression que @BabethLemoine présente #CàVous depuis 10 ans !! ¿

Elle assure ! Bravo et très belle saison à vous ! @cavousf5 — Jon (@Jonjon6464) 28 août 2017