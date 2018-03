publié le 09/03/2018 à 16:01

Ketchup ou mayo ? Cette simple question a pourtant marqué toute une génération, bercée par le jeu Burger Quiz. Seize ans plus tard, l'émission s'apprête à faire son grand retour sur TMC au printemps 2018.



La nouvelle a été annoncée en exclusivité jeudi 8 mars par le journaliste Julien Bellver sur le plateau de l'émission Quotidien. Côté animation, Alain Chabat créateur et premier animateur du programme sur Canal + reprendra les commandes du jeu. Selon Le Parisien, le célèbre jeu devrait être diffusé de manière hebdomadaire en access prime-time.

Lancée en 2001 sur la chaîne cryptée, Burger Quiz voyait s'affronter les équipes Ketchup et Mayo, composées d'un anonyme et de deux célébrités dans un fast-food. D'autres animateurs avaient pris la relève comme Laurent Baffie, Kad et Olivier ou encore Gad Elmaleh sur la chaîne Comédie !

Au printemps, #BurgerQuiz revient en hebdo sur @TMCtv, avec Alain Chabat ! ¿¿ pic.twitter.com/kP6Ff93D1M — Burger Quiz Officiel (@BurgerQuizOff) 8 mars 2018