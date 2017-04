Royaume-Uni : Elisabeth II lance des gros travaux à Buckingham Palace

publié le 21/04/2017 à 13:46

La reine Elisabeth II va pouvoir troquer sa couronne pour un casque de chantier. Elle va commencer, à 91 ans, les plus gros travaux jamais entrepris chez elle depuis l'immédiat après-guerre, où il avait fallu réparer les dégâts des bombardements allemands. Cette rénovation est urgente. Selon les officiels de Buckingham Palace, il y a "des risques d'effondrement catastrophiques".



Stéphane Bern connaît bien les lieux, pour y avoir royalement dîné. Confirme-t-il cet inquiétant diagnostic ? "Quand vous allez à Buckingham Palace, vous ne voyez pas qu'il y a besoin de travaux", répond-il. "Tout est bien éclairé avec les lumières, les torchères et les bougies. Vous avez encore le lustre, la pompe. Après soixante ans, il faut rénover Buckingham Palace", poursuit le journaliste, qui cite le prince Philippe : "On vit au-dessus de la boutique".

"Petit coup de neuf"

Cela signifie que "la boutique tourne en permanence, beaucoup de gens y travaillent : les fonctionnaires du palais, les officiels qui font que la monarchie britannique tourne au quotidien. Derrière cette superbe apparence, il y a franchement besoin d'un petit coup de neuf", précise Stéphane Bern.

Le "petit coup de neuf ", c'est pour rester poli. Car l'ampleur des travaux, étalés sur dix ans, est énorme. On va notamment changer les vielles chaudières, les tuyauteries royales et l'électricité. Quand vous savez qu'il y a 775 pièces à Buckingham, cela fait 30.000 mètres carrés de plancher à démonter pour passer 32 kilomètres de tuyaux de plomberie et les 160 kilomètres de câbles électriques. Nous avons appelé Buckingham Palace pour savoir quand on va monter le premier échafaudage. réponse : "Pas ce mois-ci car, pour le moment, on est en train de choisir le directeur des travaux et d'établir le calendrier".



Dans leur projet le plus fou, les architectes avait osé suggérer que son altesse royale quitte sa résidence officielle. Rassurez-vous : elle ne serait pas réfugiée à l'hôtel. Elle a le château de Windsor, à 50 kilomètres de Londres. Et puis la Reine ne passe à Buckingham qu'un tiers de son temps. Mais c'était visiblement impensable d'annoncer qu'elle allait devoir quitter Buckingham, le symbole de la continuité du pouvoir monarchique. Une partie de son personnel devra, en revanche, déménager.

Pétition

Mais qui va payer ? Comme vous pouvez le deviner, il s'est trouvé des Britanniques (146.000 à ce jour) pour demander dans une pétition sur Internet à la famille royale d'amputer sa fortune pour payer elle-même. Le budget des travaux est de 430 millions d'euros sur dix ans. Il a été approuvé à une écrasante majorité : 464 votes "yes" contre 56 au Parlement britannique.



Les députés ont en fait accordé une augmentation à la Reine pour financer le chantier. Son budget annuel va passer de 50 millions d'euros annuel à 90, et ce pendant dix ans. Mais cet argent est le fruit de la fortune de la Couronne. Chaque année le portefeuille immobilier d'Elisabeth II rapporte jusqu'à 400 millions d'euros, dont une partie seulement est reversée à la famille royale. Cela fait dire aux inconditionnels de la royauté que, finalement, ce n'est pas tout à fait le contribuable qui paiera les travaux de Buckingham. À ce compte alors, Elisabeth II peut garder sa couronne et nous rendre le casque de chantier.