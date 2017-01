Grâce au match, qui a vu la France l'emporter sur la Suède, TMC a réalisé la meilleure audience historique de la TNT.

Crédit : Philippe Huguen / AFP La France remporte le quart de finale et TMC remporte les audiences

par Benjamin Pierret publié le 25/01/2017 à 11:31

La rencontre sportive a passionné les foules. Mardi 24 janvier, le quart de final du championnat du monde a vu la France l'emporter sur la Suède 33 à 30. Une belle percée pour l'équipe française et surtout un beau score d'audience pour TMC : la chaîne a battu le record historique d'audience de la TNT, avec 4,7 millions de téléspectateurs et 22,2 % de part d'audience.



C'est Cash Investigation qui a été le programme le plus visionné sur France 2 dans la soirée du 24 janvier. Le dernier numéro du magazine présenté par Élise Lucet, centré sur le commerce du bois, a attiré 3.1 millions de téléspectateurs et 13,6 % de part d'audience. Le téléfilm Pacte sacré s'est imposé en deuxième position sur France 3, avec 3.3 millions de personnes et 12,9 % de part d'audience. Chicago Med, la nouvelle série médicale de TF1 au succès programmé, n'arrive qu'en troisième position, avec 3 millions de fidèles et 11,6 % de PDA.



La série française Glacé, sur M6, a quant à elle fédéré 2.9 millions de sériephiles soit 11,2 % de PDA. Enfin, c'est un film culte que l'on retrouve en queue de peloton : Pretty Woman, comédie romantique de 1990, a fait rire 1.4 million de personnes sur W9, soit 5,7 % de part d'audience.