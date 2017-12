publié le 12/12/2017 à 09:58

C'est un beau démarrage pour Les Chamois, la nouvelle série de TF1. Portée, entre autres par François Berléand et Julie Depardieu, elle a rassemblé 5,3 millions de téléspectateurs. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 20,9%.



Un peu plus loin, Jean-Philippe, film de Laurent Tuel avec Johnny Hallyday et Fabrice Luchini a été regardé par 3,6 millions de téléspectateurs sur France 2 (14,4% de part d'audience). En troisième position, la télé-réalité Mariés au premier regard sur M6 avec 2,7 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 11,4%.

Sur Arte, Touchez pas au grisbi de Jacques Becker (1954) a été regardé par 1,5 million de téléspectateurs, pour une part d'audience de 6%. Enfin, Une merveilleuse histoire du temps sur France 3 a fait vibrer 1,4 million de téléspectateurs sur France 3. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 5,9%.