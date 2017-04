publié le 07/04/2017 à 09:38

Une fois de plus, la soirée du jeudi 6 avril a été un triomphe pour Section de recherches. L'épisode 13 de la onzième saison, baptisé Mon Ange, réalise un très beau score. Les fidèles de la série policière étaient au rendez-vous sur TF1, puisque le programme a rassemblé 24,2% de part d'audience, et 6.1 millions de téléspectateurs.



Sur la seconde marche du podium, on retrouve L'Émission politique, de France 2. L'invité du jour, Emmanuel Macron, a attiré 16,5% de part d'audience, soit près de 3.6 millions de téléspectateurs. David Pujadas recevait donc l'ancien ministre de l'Économie, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle en ayant fondé son propre mouvement : En marche !.

La série d'action américaine, diffusée sur M6, Scorpion, a également rassemblé ses fidèles, qui étaient plus de 2.8 millions devant leur écran, soit près de 11,2% de part d'audience. Devant France 3, le téléfilm La Faille a rassemblé 2.3 millions de téléspectateurs (9,8% de part d'audience). TMC est la seule chaîne de la TNT a dépassé le million de téléspectateurs grâce à Harry Potter à l'école des sorciers.