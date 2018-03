publié le 30/05/2016 à 09:32

La première chaîne d'Europe diffusait ce dimanche 29 mai Monuments Men. Le long-métrage avec George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Cate Blanchett ou encore Jean Dujardin, a rassemblé 5,3 millions de téléspectateurs soit une part d'audience de 23,4%. On retrouve en deuxième place M6 avec Zone Interdite. Le magazine consacré aux coulisses du paquebot Harmony of the Sea a mobilisé 3,4 millions de personnes soit une part d'audience de 14,2%.





Le top 3 est fermé par France 2 qui a diffusé Le Crime est notre affaire. Le film avec Catherine Frot et André Dussollier a été suivi par 2,9 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 12,4%. Enfin, France 3 prend la quatrième place avec la série Harry Bosch qui a intéressé 2,3 millions de fidèles soit une part d'audience de 9,4%.