publié le 20/02/2018 à 09:44

Les jeunes héros et héroïnes des Bracelets rouges n'ont pas fini d'émouvoir le petit écran. Dans la soirée du 19 février, le nouvel épisode de la série diffusée sur TF1 a réuni 6,1 millions de téléspectateurs. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 23,9%. TF1 est de nouveau en tête des audiences pour cette semaine du 19 février.



Plus loin, l'épisode Policiers contre zombies de Rizzoli and Isles a rassemblé 3,4 millions de téléspectateurs sur France 2 (13,2% de part d'audience). En troisième position, Le monde de Jamy sur France 3 avec 2,6 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 11%.

Iron Man 3, le troisième épisode de la saga consacrée au héros Marvel a fait vibrer 2,2 millions de téléspectateurs sur M6. La chaîne enregistre une part d'audience de 10%. Enfin, World Invasion Battle Los Angeles sur TMC a été regardé par 982.000 téléspectateurs (4,4% de part d'audience).