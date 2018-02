PPDA : "France 2 devrait proposer plus d’émissions culturelles"

publié le 18/02/2018 à 14:00

Imaginez un orchestre et les plus grands compositeurs du monde comme Bach, Mozart, Beethoven et Satie, sur une même scène. A partir du 17 avril prochain, ce sera possible avec Patrick et ses fantômes au Casino de Paris.



Dans ce spectacle unique où la musique classique et le théâtre s’habillent de mystère, de fantaisie et d’humour, les comédiens québécois Vincent Bilodeau (Bach), André Robitaille (Mozart), Sylvain Massé (Beethoven) et Renaud Paradis (Satie) donneront la réplique à une personnalité bien connue des Français : Patrick Poivre-d'Arvor !

Ecrit par Normand Chaurette et mis en scène par Normand Chouinard, Patrick et ses fantômes démystifie les grands classiques et émerveillera à coup sûr ses spectateurs lors de 27 représentations exceptionnelles.

"Patrick et ses fantômes" au Casino de Paris à partir du 17 avril 2018

Invité par Jade et Eric Dussart ce weekend, Patrick Poivre-d'Arvor a réagi sur la place de la culture aujourd'hui à la télévision. Pour lui, c'est clair, il n'y a pas assez d'émissions culturelles, surtout sur le service public ! "Ce n’est pas bien, surtout sur le service public… Moi je sais que sur TF1, j’avais beau me fritter avec eux, ils ont quand même accepté pendant 20 ans que j’y crée une émission littéraire. Chapeau, c’est bien ! Maintenant, sur cette chaîne, la 2, où il y avait justement Apostrophes, Le grand échiquier, etc., tout ça est relégué à pas d’heure. C’est dommage parce qu’on apprend tellement", se désole-t-il.



PPDA estime que ce genre de programme est nécessaire pour l'éducation, et notamment pour les enfants. "Moi je n'étais un puits de culture comme tous les petits enfants mais j’ai appris beaucoup grâce à la télévision, grâce aux émission de Claude Santelli, qui étaient pour la jeunesse, c’était bien quoi, ce n’était pas abrutissant !", affirme-t-il.





Lorsqu'Eric Dussart évoque la notion d'audience à laquelle le service public est contraint, Poivre-d'Arvor n,'est pas d'accord. "Et pourquoi ? C’est écrit dans la constitution ? Non, je pense qu’il est contraint à respecter des missions et dans les missions il y a bien sûr distraire, mais il y aussi cultiver et à informer. Et c’est ça qui est important".



Le journaliste et auteur à succès explique qu'aujourd'hui les chaînes de télévision ne se réfèrent plus qu'aux chiffres effectués par les programmes. "Dans chaque couloir de France Télévisions et d’ailleurs, on vous dit toujours d’une émission qui est passée la veille "Ça a fait combien ?" au lieu de vous dire "C’était bien" ! Je peux comprendre que la logique d’une chaîne privée soit de se dire "attention, il faut que je redresse la barre" mais pas sur France Télévisions ! Il y a de très belles émissions sur France 5 que j’adore, mais il faut que ça continue", conclut-t-il.







