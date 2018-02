publié le 22/02/2018 à 09:31

Le duo Clémentine Célarié - Caroline Anglade de Lebowitz contre Lebowitz continue de séduire le public. La suite de la saison 2 diffusée sur France 2 a rassemblé 3,2 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre ainsi une part d'audience de 13,1% pour la soirée du 21 février.



Plus loin, Blacklist, série policière américaine sur TF1 a réuni 2,9 millions de téléspectateurs (11,8% de part d'audience). En troisième position des audiences de la soirée du 21 février, la compétition culinaire de Top Chef avec 2,7 millions de téléspectateurs sur M6. La chaîne enregistre une part d'audience de 13,7%.



Des racines et des ailes consacré à la Bourgogne a fait voyager 2,6 millions de téléspectateurs sur France 3 (11,9% de part d'audience). Enfin, La Chèvre sur France 4 avec Pierre Richard, Gérard Depardieu et Corynne Charby a été regardé par 1,2 million de téléspectateurs (5,4% de part d'audience).