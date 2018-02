"Joséphine, ange gardien" et "Camping Paradis" dans un épisode commun le 12 mars

Laurent Ournac et Mimie Mathy seront réunis à l'écran dans un crossover entre "Camping Paradis" et "Joséphine Ange Gardien"

publié le 21/02/2018 à 18:08

Les fans de Camping Paradis et Joséphine, ange gardien seront ravis. L'épisode commun entre les deux fictions françaises à succès arrive bientôt sur vos écrans. Annoncé en août dernier, cet épisode sera diffusé le lundi 12 mars prochain.



Dans ce crossover inédit qui s'intitule "Trois campeurs et un mariage", on retrouve Mimie Mathy dans le rôle de Joséphine Delamarre qui incarne la concierge d'un hôtel-casino. Elle accueillera notamment Tom Delorme, le propriété du camping joué par Laurent Ournac et ses deux complices André (Thierry Heckendorn) et Xavier (Patrick Guérineau). Ils viennent assister au mariage d'Ariane (Jennifer Lauret), l'ex petite amie de Tom.

Mais lorsque le gérant du camping Paradis tombe nez à nez avec Arthur, le fiancé d'Ariane, il découvre qu'il lui ressemble avec quelques kilos en plus. Pour Xavier et André, il n' y a pas de doute : Ariane est encore amoureuse de Tom. Une situation rocambolesque à laquelle sera confrontée l'ange gardien malgré elle.

Un second crossover en préparation

Des coulisses du tournage ont été dévoilés sur Twitter, comme la photo de groupe sur le perron de la mairie pour la fiction. Une photo réalisée par Fred Sitbon, maire adjoint à la ville d'Asnières-sur-Seine, en région parisienne.



Si l'épisode est attendu pour le 12 mars prochain, un autre crossover est en préparation au printemps 2018. L'équipe de Laurent Ournac devrait accueillir Mimie Mathy dans leur célèbre camping.

#asnieres attractive! Tournage du cross over des séries Josephine ange gardien et Camping paradis en un épisode dans notre belle mairie! pic.twitter.com/znLoUxpTAx — Fred Sitbon (@fredsitbon) 22 novembre 2017