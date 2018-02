PPDA : "Je n'ai plus jamais regardé le 20H"

publié le 17/02/2018 à 14:00

Imaginez un orchestre et les plus grands compositeurs du monde comme Bach, Mozart, Beethoven et Satie, sur une même scène. A partir du 17 avril prochain, ce sera possible avec Patrick et ses fantômes au Casino de Paris.



Dans ce spectacle unique où la musique classique et le théâtre s’habillent de mystère, de fantaisie et d’humour, les comédiens québécois Vincent Bilodeau (Bach), André Robitaille (Mozart), Sylvain Massé (Beethoven) et Renaud Paradis (Satie) donneront la réplique à une personnalité bien connue des Français : Patrick Poivre-d'Arvor !

Ecrit par Normand Chaurette et mis en scène par Normand Chouinard, Patrick et ses fantômes démystifie les grands classiques et émerveillera à coup sûr ses spectateurs lors de 27 représentations exceptionnelles.

"Patrick et ses fantômes" au Casino de Paris à partir du 17 avril 2018

Invité de Jade et Eric Dussart ce weekend, Patrick Poivre-d'Arvor a confessé qu'il ne regardait plus le 20H de TF1, ni celui des autres chaînes d'ailleurs. "Pas plus Gilles qu’Anne-Sophie Lapix qui est une excellente amie, que Laurent Delahousse..." Pour lui, il ne s'agissait pas d'un rejet de TF1 mais tout simplement une envie de passer à autre chose. "C’est vrai qu’immédiatement j’ai fait de la mise en scène d’opéra, j’ai réalisé un film, j’ai fait des lectures, je vais monter sur scène au Casino de Paris, des choses qui n’ont aucun rapport donc je ne voulais pas me polluer avec ma vie d’avant". PPDA estime également qu'il faut savoir "tourner la page".



Et 10 ans après son départ de TF1, le journaliste n'a toujours pas envie de regarder les JT. "Ce n’est pas indispensable. J’ai un très bon équilibre, il ne faut pas me remettre dans cet état nostalgique. J’ai fait ça pendant 30 ans, j’ai adoré et je pense que les gens qui regardaient ne regardait pas contraints".



PPDA explique qu'encore aujourd'hui, la chaîne ne l'a toujours pas invité dans ses programmes. Il continue : "Ni LCI d’ailleurs qui dépend de ce groupe. Jamais pour parler de quoi que ce soit… J’espère qu’ils vont parler de « Patrick et ses fantômes », ce serait une excellente occasion…"



Patrick Poivre-d'Arvor enchaîne avec une anecdote concernant un journaliste de TF1 venu faire un reportage sur une de ses mises en scène il y a quelques années. "Un jour une équipe est venue sur un opéra que je mettais en scène avec Manon Savary. Le journaliste que je connaissais par cœur, que j’avais contribué un peu à aider, est venu à moi et m’a dit : "Si ça t’embête pas, j’ai eu consigne de pas te montrer donc je ne peux pas faire d’interview de toi". Je lui ai dit : "Vas interviewer Manon Savary, qu’est-ce que tu veux…" Un moment qui l'a rendu malheureux, avoue-t-il. "J’espère que c’est fini maintenant…". Il ne reste plus qu'à savoir si le message de PPDA sera entendu par TF1.















