Isabelle Mergault et Gérard Jugnot dans A La Bonne Heure

publié le 03/01/2018 à 12:30

Près de trois ans après Ne me regardez pas comme ça, Isabelle Mergault est de retour au Théâtre. Dans sa nouvelle pièce intitulée La raison d'Aymé, la sociétaire des Grosses Têtes donne la réplique à Gérard Jugnot et incarne... sa conscience. Cette comédie désopilante se jouera au Théâtre des Variétés à partir du 18 janvier prochain.

"La raison d'Aymé", la nouvelle pièce d'Isabelle Mergault avec Gérard Jugnot

L'histoire : Aymé (Gérard Jugnot), un riche industriel, vient d’épouser une jeune femme, Chloé, de trente ans de moins que lui. Aymé nage dans le bonheur : il aime et se croit aimé ! Mais Chloé n’est intéressée que par son argent… au point même d’engager un tueur pour se débarrasser de ce mari crédule et hériter de sa fortune ! Aveuglé par son amour, Aymé ne voit pas le danger qu’il court. N’écoutant que son cœur, il n’entend plus sa raison… Et c’est justement parce qu’il ne l’entend plus, que la chose incroyable va se produire : la Raison d’Aymé va surgir en chair et en os devant ses yeux… et elle est furieuse ! Furieuse, de parler dans le vide ! Furieuse de ne plus être écoutée ! La cohabitation ne va pas être de tout repos entre Aymé et cette Raison autoritaire qui tente par tous les moyens de le sauver. Aymé se trouve confronté à un choix capital : doit-il suivre son cœur ? Doit-il écouter sa raison ? Et au bout du compte, n’est-ce pas Chloé qui aura la solution ?

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande