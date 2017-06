publié le 26/06/2017 à 10:25

Ce dimanche, Expendable 3 était en clair pour la première fois sur le petit écran et c'était sur TF1. L'incroyable casting du film d'action de Patrick Hughes a séduit un très large public. Plus de 5,3 millions de téléspectateurs ont regardé Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison Ford et Antonio Banderas s'affronter dans ce blockbuster américano-franco-bulgare.

TF1 enregistre ainsi une part d'audience de 25,5%.





La première chaîne creuse l'écart avec France 3, qui arrive en seconde position loin derrière avec le premier épisode d'Agatha Raisin : Une recette qui tue. Cette nouvelle série policière anglaise et complètement décalée a tout de même attiré plus de 2,6 millions de téléspectateurs, pour une part de marché de 11,9%.

Au coude à coude pour la troisième marche du podium : France 2 dépasse de justesse M6 avec Le premier jour du reste de ta vie. Le célèbre film de Rémi Bezançon récolte 10,3% de part d'audience. C'est 0,1% de plus que M6 avec Capital. La chaîne diffusait ce dimanche l'une de ses émissions d'enquête sur le marché des cuisines du monde.