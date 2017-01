Amour, santé, argent, vous souhaitiez savoir ce que vous réserve 2017. Christine Haas et Laetitia Nallet vous disent tout de la nouvelle année.

> Votre Astro 2017 : revivez l'émission avec Christine Haas et Laetitia Nallet Crédit Média : Christine Haas et Laetitia Nallet

par Laura Lefebvre publié le 02/01/2017 à 08:25

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Christine Haas, astrologue reconnue, vous donne signe par signe les tendances qui vous attendent pour l'année 2017. Amour, santé, argent, elle vous fait ses prévisions, et vous pourrez ainsi savoir comment vont évoluer ces principaux thèmes au fil de l'année.

Soyez prévoyant en écoutant tous ses précieux conseils, pour vous préparer au mieux à affronter les épreuves difficiles, et à vivre avec légèreté les moments de bonheur qu'elle prévoit.

Retrouvez Christine Haas tous les jours de la semaine à 5h26 et 6h28 et le week-end à 5h54, 6h54 et 7h54 sur RTL pour connaître votre horoscope.