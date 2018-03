publié le 28/11/2016 à 10:36

A partir du 5 décembre prochain, Anny Duperey et Bernard Le Coq endosseront à nouveau les rôles des parents Beaumont dans la série Une famille formidable pour trois lundis consécutifs.

Bernard Le Coq et Anny Duperey, Monsieur et Madame Beaumont dans "Une famille formidable"

Pour cette treizième saison, cette "famille formidable", installée au Portugal, coule des jours heureux. Mieux encore, les parents travaillent désormais ensemble, et ce, pour la première fois de leur vie ! Jacques et Catherine tiennent désormais un food-truck mais vont devoir affronter les griffes de la concurrence ! En parallèle, tandis qu'elle s'apprête à se marier à Rafaël, Reine va tomber gravement malade. Quant à Marie, elle a décidé de divorcer de Claire !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.



Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "Citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France et sera sur la scène de l'Alhambra le 29 novembre prochain.



Régis Mailhot et son nouveau spectacle, "Citoyen"

