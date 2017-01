C'est une affaire qui fait grand bruit aux États-Unis : l'ancien manager d'Alanis Morissette vient de révéler qu'il a détourné des fonds de la Canadienne et d'autres stars.

De 2009 à 2016, Jonathan Todd Schwartz a géré les revenus d'Alanis Morissette. Mais, coup de théâtre : le 16 janvier lors de son procès à Los Angeles, il a avoué avoir volé 4,8 millions de dollars à la chanteuse, entre 2010 et 2014. L'histoire ne s'arrête pas là : Jonathan Todd Schwartz a aussi détourné plus de 2 millions de dollars à d'autres stars pour qui il travaillait. Son avocat a tout de même expliqué qu'il avait coopéré durant toute la durée de l'enquête et accepté toutes les conséquences de ses actes et a plaidé coupable.



Entre 2010 et 2014, 4,8 millions de dollars ont été retirés du compte de la Canadienne. L'agent avait justifié ces retraits comme des "dépenses personnelles". "M. Schwartz a été engagé pour protéger l'argent de ses clients en le gérant professionnellement mais au lieu de cela il s'est approprié des millions afin de s'enrichir personnellement", a expliqué l'assistant en charge du FBI à Los Angeles.



En mai dernier, Alanis Morissette avait porté plainte contre son ex-manager pour escroquerie en affirmant qu'il lui avait coûté 15 millions de dollars à cause de ses vols et de ses malversations. Il risque jusqu'à 23 ans de prison, mais une sentence de quatre à six ans sera considérée, vu qu'il a plaidé coupable dans la précédente affaire. C'est le 1er février qu'il devra déclarer s'il plaide coupable, cette fois, pour fraude par voie électronique et fausse déclaration d'impôt.