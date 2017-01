Miley Cyrus remercie Snoop Dogg pour son cannabis gratuit

La star a organisé une "cannabis party" pour les 27 ans de son compagnon, sponsorisée par la marque de Snoop Dogg : Merry Jane.

Crédit : Instagram Miley Cyrus Miley Cyrus lors de la soirée d'anniversaire de son petit ami

par Capucine Trollion publié le 16/01/2017 à 17:28

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Miley Cyrus aurait-elle déjà abandonné ses bonnes résolutions ? L'artiste connue pour ses provocations multiples, et qui s'était assagie ces derniers mois, a posté une photo qui a relancé la machine. On y aperçoit la jeune femme, lors de la soirée d'anniversaire de son compagnon, Liam Hemsworth, le petit frère de l'acteur qui interprète Thor dans les films Marvel. Le thème de la soirée n'est autre que le cannabis et c'est dans l'un des bars sponsorisés par la marque Merry Jane, détenue par le rappeur Snoop Dogg, que la petite troupe s'est rendue.



On découvre alors Miley Cyrus posant, un joint dans la bouche, devant une table remplie de goodies pour les invités. Elle porte d'ailleurs une espèce d'écharpe en faux dollars, tandis que le néon de la marque de cannabis de Snoop Dogg brille sur la table. Parmi la liste des invités, Elsa Pataky, la belle-soeur de Miley Cyrus, mais aussi Ashley Greene, de la saga Twilight.



Au lendemain de la soirée, Miley Cyrus a tenu à remercier Snoop Dogg. Elle a posté une vidéo en compagnie d'un bang, objet utilisé pour fumer le cannabis, en mentionnant le rappeur qui lui a fourni le cannabis. Une séquence qui n'a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux.