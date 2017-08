Alain Berberian, le réalisateur de "La Cité de la peur", est mort à 63 ans

publié le 24/08/2017 à 00:17

Le cinéma français est en deuil. Le réalisateur Alain Berberian est décédé ce mardi 22 août à l'âge de 63 ans, après avoir été hospitalisé "quelque temps", annonce le quotidien suisse La Tribune de Genève. C'est à ce cinéaste que l'on doit, entre autres, nombres de comédies, dont La Cité de la peur (1994), Le Boulet (2002), L'Enquête corse (2004) ou encore L'Île aux trésors (2007). Autant de films réalisés par Alain Berberian, qui a toujours réuni sur les plateaux de tournage quelques grands noms du cinéma français, comme Alain Chabat, Christian Clavier, Jean Reno, Benoît Poelvoorde, Gérard Jugnot, Gérard Lanvin ou Chantal Lauby.



"C’était quelqu’un de modeste, de fidèle en amitié, de généreux. Et surtout un homme plein d’humour. Mais il n’aimait pas trop se mettre en avant. Je le connaissais depuis longtemps, depuis bien avant qu’il fasse du cinéma", se souvient l'un de ses amis et président de l'Union suisse des attachés de presse, Eric Benjamin, rapporte La Tribune de Genève.



Un homme discret donc, qui avait fait ses débuts à Canal+, avant de rejoindre, derrière la caméra, la troupe des Nuls. Alain Berberian a réalisé six films, la plupart, devenus cultes, ont marqué le cinéma français et continuent de faire rire le public, de génération en génération.