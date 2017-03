Cristina Cordula valide la tenue de Gilbert Rozon

publié le 01/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui préfère aller dans la chambre des agriculteurs que visiter leur salon…Karine Le Marchand !



Une Grosse Tête dont le nouveau livre "Belle D'Amour" sort demain en librairie, peut-être une biographie de Karine Le Marchand…Franz-Olivier Giesbert !

Une Grosse Tête devenue plus parisienne que brésilienne tout en restant "sympataïque"!!!!…Cristina Cordula !



Une Grosse Tête qui trouve que Cristina Cordula n'a pas d'accent…Gilbert Rozon !



Une Grosse Tête qui préfère un 5 à 1 à Marseille qu'un 5 à 7 à Paris…Florian Gazan !



Une Grosse Tête qui a failli faire le mur à TF1 et qui est finalement resté pour faire "The Wall"…Christophe Dechavanne !





