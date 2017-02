Tout ce que l'on ignore sur la schizophrénie

publié le 09/02/2017 à 07:00

La schizophrénie est encore méconnue et sujette à de nombreux clichés tels que la personnalité qui se dédouble (une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde), l'agressivité et la dangerosité pour l'entourage ou encore des voix entendues dignes d'un film d'horreur. Ce trouble, source d’une indicible souffrance quotidienne pour ceux qui la subissent et qui la côtoient, est bien plus complexe... Quels sont les premiers signes de la schizophrénie ? Comment se manifeste-t-elle ? Quelles sont ses conséquences ? Est-il possible d’en guérir ?

Invités

- Anne-Victoire Rousselet, psychologue et psychothérapeute,

Livre : "Mieux vivre avec la schizophrénie" (Dunod)

- Polo Tonka, écrivain,

Livre : "Dialogue avec moi-même: Un schizophrène témoigne" (Odile Jacob)

