Sous le signe de l'optimisme

publié le 28/07/2017 à 22:30





Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de "Quel est votre signe?" ! Amour, travail, passions, trahisons... En Juillet, Christine Haas et Lætitia Nallet vous accompagnent du Lundi au Vendredi et vous guident à travers votre carte du ciel.

Astrologie Crédit : themeastro.net

Parmi les thèmes de l'émission :

Isabelle, balance, travaille dans une entreprise depuis 8 ans. Aujourd'hui, elle est directrice adjointe et elle commence à comprendre pourquoi ses prédécesseurs ont tous démissionné : son patron est très difficile, surtout depuis 1 an !

Rien ne va, il est lunatique, colérique et râle tout le temps et sur tout le monde ! Il stresse tous les employés qui eux, se reposent sur Isabelle car c'est leur supérieure hiérarchique et donc... elle doit faire le tampon, arrondir les angles, faire passer la pilule...



A 57 ans, elle ne peut pas démissionner et étant maman solo, elle doit travailler. Elle pourrait changer de travail mais à son âge elle doute de retrouver un emploi…



Va-t-elle changer de travail ?

Ou, va-t-elle retrouver un peu de sérénité au sein de cette entreprise ???

Nous contacter :

Vous souhaitez connaitre votre thème astral ? Vous vous posez des questions sur votre avenir amoureux ou professionnel ? Pour participer à "Quel est votre signe ?", c'est simple !



Contactez-nous par sms au 74900 code ASTRO, par téléphone au 3210 ou bien envoyez votre question par mail à astro2017@rtl.fr en indiquant votre numéro de téléphone. Mais n'oubliez pas : Christine a besoin de vos date, heure et lieu de naissance précis afin de pouvoir étudier votre carte du ciel.