Sexualité et Kama Sutra : les positions sont-elles importantes ?

Le missionnaire, tout le monde connaît. Mais il existe une multitude de postures possibles pour faire l'amour. Elles peuvent nécessiter un lit, une table, une chaise ou encore un mur... et demandent parfois une certaine souplesse... Pour pimenter un peu notre vie sexuelle, quoi de mieux que de faire place à la nouveauté ? Certaines acrobaties favorisent-elles davantage le plaisir et l'orgasme ? Le Kama Sutra peut-il être pratiqué par tout le monde ? Quelles sont les positions les plus simples pour commencer ?

Invités

- Emmanuelle Julien, journaliste spécialisée sexualités et genres, fondatrice du blog Paris derrière.fr



- Patrick Papazian, médecin sexologue

Livre : "Parlez-moi d'amour" (Éditions de l'Opportun)



Parlez-moi d'amour (l'Opportun)



- Léonard Anthony, spécialiste en développement personnel autour de l'hypnose et la méditation et créateur de l'institut "Mediphi"

