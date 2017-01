Sexualité : simuler, est-ce mal ?

"Alors, heureuse ?" "Ooh Ouiiiii !" [Mouais bof...] Pas de simulation à l'écoute d' "On est fait pour s'entendre" !

Crédit : I Stock Que celle qui n'a jamais simulé lève le doigt ...

par Geoffrey Branger publié le 20/01/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

D’après une étude Ifop, 63% des Françaises admettent avoir déjà simuler au lit. C'est un véritable tabou dans le couple et très peu de partenaires échangent sur le plaisir qu'ils ont pris ou pas... Que ce soit pour stimuler le partenaire, s’exciter soi-même ou par envie d'en finir au plus vite, la simulation est parfois d'usage. Mais non sans culpabilité pour la moitié des personnes qui s'y adonnent. Est-ce un vrai mensonge ? Les hommes simulent-ils également ? Quelles sont les conséquences pour le couple et la qualité des relations intimes ?

Invités

- Bénédicte Aubry, rédactrice en chef adjointe de Serengo

Serengo Janvier 2017

- Patrick Papazian, médecin sexologue

Livre : Parlez-moi d'amour (Éditions de l'Opportun)

Parlez-moi d'amour ! (Les éditions de l'Opportun)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).