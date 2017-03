Sexualité : les hommes ont-ils toujours envie ?

"Oh non ma chérie ... Pas ce soir ..."

Nous avons tendance à croire que les hommes sont toujours demandeurs de "câlins", et ce en toutes occasions. Cette réputation qui les précède crée un clivage avec le désir féminin, qui apparaît comme plus complexe, mystérieux, insaisissable. Mais le sexe dit "fort" peut lui aussi parfois opposer un veto à une proposition coquine. L'excuse de la "migraine" n'est-elle réservée qu'aux femmes ? Pour quelles raisons ces messieurs pourraient-ils dire non ? Que représente l'acte sexuel pour eux ?

- Marie-Claude Treglia, journaliste

- Patrick Papazian, médecin sexologue

Livre : "Parlez-moi d'amour" (Éditions de l'Opportun)

