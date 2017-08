publié le 12/08/2017 à 10:07

Cuisine : une vraie salade grecque

Il faut savoir que les Grecs ont des produits fantastiques et je vous recommande, quand vous le pourrez, la visite d’une petite boutique à Paris, dans le 20e arrondissement, ça s’appelle Profil Grec et ce sont des gens passionnés et passionnants, qui vous proposent à la vente pas mal de produits de noble extraction, à commencer par une fêta fantastique : autant dire qu’on est loin de ce qu’on vous propose à longueur d’année en supermarché. Ils ont aussi de l’huile, de l’origan, des miels, de la poutargue, des olives, franchement, allez-les voir, c’est passionnant !



Avec la feta il vaut mieux faire au plus simple, au plus pur, au plus facile, au plus de saison, on va tricoter ensemble une véritable salade grecque, comme on l’appelle. Pour deux personnes il faut compter deux belles tomates de saison, un petit concombre bien ferme, ceux qu’on appelle les concombres libanais, un petit oignon rouge ciselé finement, un tout petit poivron vert long, quelques olives violettes de Kalamata, de la feta, environ 100 grammes, une belle huile d’olive, et tout cela va être taillé comme il faut, les tomates en petits cubes, le poivron en lanières, la feta brisée grossièrement, ne salez pas trop parce que la féta a déjà son petit caractère. À la fin, on termine avec un bel origan sec, du grec si vous arrivez à en trouver.

Brocante : que chiner en Grèce ?

Les bonnes adresses d’Athènes n’ont aujourd’hui rien à envier à celles de Berlin ou de Londres. Pour commencer nos emplettes, tout bon chineur se devra de rapporter un Komboloï, une sorte de bracelet traditionnel, composé de grosses perles qu’il faut égrener entre ses doigts. Au XIXe et XXe siècle, il était exclusivement destiné à occuper les mains de ces messieurs qui par ce geste répétitif se relaxaient, tout en renforçant leur virilité.

Aujourd’hui, cet objet phallocratique est aussi porté par les femmes en guise de collier et de bracelet. Vous en trouverez en bois d’olivier qui symbolise la force, la sagesse et la fidélité, en os, ou en pierre comme le jade et l’onyx. Leur prix débute à partir de 20 euros pour les plus récents en olivier, jusqu’à 150 euros en onyx. Mais attention les pièces les plus anciennes peuvent être beaucoup plus élevées.



Vous pourriez aussi ramener un ibrik, une sorte de petite casserole souvent en inox, mais qu’on trouve également en laiton, en cuivre et étain. C’est lui qui donne sa consistance et son épaisse couche d’écume au café grec, qu’on appelle nous le café turc. Son prix débute à quelques dizaine d’euros. Il y a aussi le bouzouki, l’instrument de musique national : ça ressemble à une guitare dont le corps, en forme de calebasse, est beaucoup plus petit.

Tous ces objets peuvent être trouvés au marché aux puces de Monastiraki qui se situe au centre d’Athènes. Ce marché est ouvert tous les jours, y compris le week-end. Le marchandage y est monnaie courante.



Une autre adresse, à ne surtout pas manquer en ce qui concerne le design vintage est Retrosexual Vintage Shop. Son propriétaire, Joe, est un grand voyageur, et chine les objets sur tous les continents. Vous y trouverez notamment de très belles machines à écrire Remington. Et si vous êtes plutôt branché vêtements, faites un tour au Concept Store Art & Industry, qui se situe dans le cartier branché de Thissio. Ce magasin de plusieurs étages propose un choix incroyable de vêtements vintages pour hommes et femmes ainsi que de nombreux accessoires dont une large collection de chapeaux.



N’oubliez pas non plus les sculptures et l’artisanat en bronze, les produits en cuir et les fourrures, les éponges naturelles de Kalymnos et les nombreux objets en bois d’olivier, les anciens plateaux de Backgammon fabriqués à la main, les statuettes en roche volcanique, typiques des Cyclades et bien sûr un œil grec bleu pour conjurer le mauvais sort.