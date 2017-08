publié le 06/08/2017 à 10:07

Maison : les azulejos du Portugal

Côté architecture et décoration, le Portugal se distingue par les azulejos, ces fameux carreaux de faïence émaillée typique du pays et de l’Espagne aussi. Ces carreaux sont généralement blancs et bleus. Ils ont connu leur apogée au XVIIIème siècle et sont souvent figuratifs. À Lisbonne, au Musée National de l’azulejo, on peut découvrir une fresque de la ville, sur un panneau de 25 mètres de long, ainsi que des tableaux des rois et reines en céramique. Ce musée est dans un ancien couvent du XVIème siècle, un endroit qui vaut le détour.



Dans les maisons construites aux XVIIIème et XIXème siècles, on trouve beaucoup d’azulejos en soubassement. C’est-à-dire du sol jusqu’à environ 1 mètre de hauteur et dans les cuisines, c’est la totalité des murs qui en est recouverte. On les voit dans les chambres, dans toutes les pièces en fait. Ces carreaux en plus d’être décoratifs protègent contre l’humidité et contre la chaleur en été. Aujourd’hui les jeunes créateurs proposent leur interprétation des carreaux traditionnels, ça reste un classique de la décoration portugaise. Ils recouvrent également les façades des bâtiments.

Pour la maison, on peut rapporter une dizaine de carreaux et les mettre sur les contremarches de l'escalier de manière aléatoire. On peut également rapporter des boîtes de sardines, gaies, colorées et très graphiques. Il suffit de laver les boîtes et de les utiliser en petits plats pour présenter les amuse-bouches de l’apéro. Pour les couvercles, on peut les aplatir avec un marteau, sur l’envers pour ne pas abîmer le décor et puis les coller sur une planche de bois pour en faire un tableau.

Une maison au Portugal Crédit : Frederic Ducout

Les maisons portugaises ont pour particularité d'avoir des rayures : ce sont des maisons aux façades rayées bleues et blanches, jaunes et blanches, rouges et blanches avec des colombages. Ces maisons se trouvent dans la Venise Portugaise, une station balnéaire qui s’appelle Costa Nova (à 90 km de Porto), dans laquelle on trouve des canaux et des gondoles. Ces maisons sont des Alheiros, c’est-à-dire d’anciennes granges en bois que les pêcheurs utilisaient pour ranger leur matériel et qui au fil des ans sont devenues des habitations.



Le liège est également typique du Portugal, qui en est le premier producteur mondial. Avec le liège, les Portugais font des bouchons évidemment, mais aussi des sols, des revêtements muraux, des planches de surf ou des tongues. Le liège est un matériau naturel, plein de qualités, acoustique, élastique, thermique, et solide : côté garantie, on mise plutôt sur 100 ans.

Brocante : chiner à Lisbonne

Lisbonne est une destination idéale pour les passionnés de brocantes. Les marchés y sont très nombreux et cette chronique va être bien courte pour rendre compte de tout ce que l’on peut y trouver. Voici donc une sélection.





Feira da Ladra est le plus connu des marchés aux puces. On y trouve vraiment de tout et notamment les fonds de grenier des Lisboètes constitués d’antiquités, de porcelaines, ou d’azulejos, ces magnifiques carreaux typiquement portugais. Il se déroule tous les mardis et tous les samedis, situé Campo de Santa Clara. Point de repère : derrière l'église San Vicente da Fora. Oubliez la voiture, c’est vraiment difficile de s’y garer. Il vaut mieux monter à pied jusqu'à cette très jolie place située sur l'une des sept collines de Lisbonne. Ce bric-à-brac vaut aussi le détour pour son atmosphère bon enfant et pour sa vue imprenable sur le Tage. Il ne faut pas hésiter à y marchander.



On peut également y trouver de la fripe à Lx Market, une friperie dans le lieu le plus insolite de Lisbonne. C’est tous les dimanches de 11h à 18h rue Rodrigues de Faria, dans le quartier d'Alcantara. C'est le quartier branché de Lisbonne où de vieilles usines ont été réinvesties par des créateurs de toutes sortes, des cafés, restaurants, une librairie. On y trouve de l'occasion, des vêtements, accessoires, articles de décoration, objets rares, confiserie portugaise. On peut aussi y boire un verre, écouter de la musique ou dîner.



Lisbonne est la ville de rêve pour les chineurs branchés, on y trouve aussi beaucoup de marchés dans la ville qui font à la fois alimentation et brocante. C’est le cas du Mercado da Ribeira l'incontournable marché aux légumes de Lisbonne, avenida 24 de Julho. On y trouve le dimanche matin des produits frais mais aussi des objets de collectionneurs. Et puis le Marché de Campo de Ourique, l'un des plus anciens de Lisbonne. Chaque samedi, le marché accueille une foire différente. Le premier samedi du mois : brocante, deuxième samedi : artisanat, troisième samedi : foire de solidarité, quatrième samedi : les livres.