Les fleurs ont-elles une influence sur notre bien-être ?

publié le 25/05/2017 à 07:00

La rose est la fleur préférée de 80% des Français. Offrir des fleurs est une coutume et un symbole importants de notre culture, que ce soit par amour, par amitié, par simple plaisir, en remerciement ou en consolation lors des grands et petits évènements de la vie. Elles égaient nos maisons, nos bureaux, nos jardins et nos cœurs. Comment expliquer les émotions positives qu'elles nous procurent ? Existe-t-il vraiment un pouvoir des fleurs ? Quelles fleurs faire pousser chez soi ?

Retrouvez "On est fait pour s'entendre" en direct du domaine de Chaumont-sur-Loire à l'occasion du festival international des jardins.



Invités

- Marc Giraud, naturaliste, écrivain et chroniqueur

Livre : "Fleurs et arbres en bord de chemin" (Éditions Delachaux et Niestlé)



Fleurs et arbres en bord de chemin (Éditions Delachaux et Niestlé)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).